Offenbar übersehen hat ein 32-jähriger Opel-Fahrer am Donnerstag gegen 19.30 Uhr eine Radfahrerin. Der 32-Jährige bog laut Polizeibericht an der Einmündung der Webergasse auf den Kreuzplatz ein und kollidierte dort mit der vorfahrtsberechtigten 52-Jährigen. Die Frau stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die 52-Jährige in eine Klinik. Der Sachschaden fiel indes gering aus.