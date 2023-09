Radfahrer wird bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen trug ein Radfahrer am Dienstag davon, nachdem er gegen 8.20 Uhr in der Ravensburger Straße mit einem Auto kollidierte. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 39 Jahre alter Audi–Fahrer aus der Johannes–Jung–Straße nach links in die Ravensburger Straße abbiegen und übersah dabei den 59–jährigen Radler, der die Ravensburger Straße entlang fuhr. Der Radfahrer wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, am Audi entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.