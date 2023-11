Schwere Kopfverletzungen hat ein 65-jähriger Mountainbike-Fahrer am Montag gegen 17 Uhr im Oskar-Farny-Weg erlitten. Das teilt die Polizei mit. Der Mann war auf dem Radweg hinter der Ebnetsporthalle unterwegs, als er alleinbeteiligt stürzte. Einen Helm trug der 65-Jährige nicht. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden am Fahrrad fiel gering aus.