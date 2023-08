Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

(sz) Mit schweren Verletzungen musste ein 51 Jahre alter Fahrradfahrer nach einem Verkehrsunfall am Montag kurz vor 18 Uhr in ein Krankenhaus gebracht werden. Das teilt die Polizei mit. Der Radler war in der Mooweiler Straße unterwegs und wollte nach links in die Bodenseestraße einbiegen. Während des Abbiegevorgangs kollidierten der 51–Jährige und der Renault eines 42–Jährigen, der in der gleichen Richtung unterwegs war und ebenfalls abbog. Der 51–Jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu, an seinem Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Am Renault entstand indes kein Schaden.