Radfahrer bei Unfall in Wangen mittelschwer verletzt

Beim Zusammenstoß mit einem Pkw ist ein 75 Jahre alter Pedelec-Fahrer am Dienstag gegen 15.30 Uhr in der Zeppelinstraße mittelschwer verletzt worden, so die Polizei.

Der Senior war auf dem linksseitigen Gehweg der Ravensburger Straße unterwegs und querte die Zeppelinstraße am dortigen Fußgängerüberweg. Eine 54-jährige Ford-Fahrerin, die von der Ravensburger Straße nach links in die Zeppelinstraße abbiegen wollte, übersah den Pedelec-Fahrer. Dieser wurde vom Pkw erfasst und stürzte.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte den 75-Jährigen in ein Krankenhaus. Das Pedelec wurde erheblich beschädigt, der Sachschaden wird auf rund 2000 Euro beziffert. Am Ford entstand indes Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.