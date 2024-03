Rad-Union Wangen nimmt Fahrt auf

Drei Rennen in drei Ländern: Die Radsportler der Rad-Union Wangen haben ihr zweites Rennwochenende der laufenden Saison bestritten. Der Sieg von Zugang Pascal Mauritz war laut Mitteilung der Höhepunkt.

Der Wangener, der erst Ende des vergangenen Jahres seine erste Rennlizenz bei der Rad-Union gezogen hat, gewann das Rennen der Amateurkategorie in Backnang. Bei laut Mitteilung miserablen Wetterbedingungen mit vier Grad, Regen und starkem Wind setzte sich der ehemalige Fußballer bereits nach vier Kilometern vom übrigen Feld ab und hatte nach 70 Kilometern im Ziel einen Vorsprung von zwei Minuten. „Elias (Entrich, sein Teamkollege, Anm. der Red.) hat kurz vor mir attackiert. Ich habe dann einfach noch mal einen drüber gesetzt und war plötzlich allein weg“, beschreibt der 26-jährige Mauritz sein Rennen. Marcel Neidinger überquerte die Ziellinie als 15., Entrich gab das Rennen vorzeitig auf.

Keine Akzente bei den Elite-Amateuren

In der Elite-Amateurkategorie konnten die Wangener dagegen keine Akzente setzen. Adrian Schmidberger beendete das Rennen nach 100 Kilometern auf Rang 31, Michael Quendler auf Rang 34. Xaver Bochtler und Michael Weyers kamen auf die Plätze 39 und 40. Von den 77 Fahrern erreichten nur 41 das Ziel.

Im U17-Rennen zeigte der Lindenberger Timo Burger, dass er früh im Jahr in hervorragender Form ist: Wie in der vergangenen Woche war der Fahrer der Rad-Union Teil der Spitzengruppe, die sogar das gesamte Feld überrundete. Nach einem harten Rennen löste sich die Fluchtgruppe am Ende auf - Burger wurde Vierter.

Karl Herzog kehrt in den Sattel zurück

Valeria Kleiner blickt ebenfalls positiv auf ihren zweiten Start bei einem Straßenrennen zurück: Die 32-Jährige trat beim Eröffnungsrennen der österreichischen Rad-Bundesliga in Leonding bei Linz an. Das internationale Feld umfasste 88 Fahrerinnen. Bereits in der ersten von vier 22-Kilometer-Runden setzte sich eine zehnköpfige Spitzengruppe ab, in der alle größeren Teams vertreten waren. Entsprechend kontrolliert wurde im Feld gefahren, denn niemand hatte großes Interesse, die Spitzengruppe einzuholen. Kleiner konnte so laut Rad-Union ihre Fähigkeit, sich im Feld zu positionieren, trainieren, wozu sie als Quereinsteigerin aus dem Triathlon bisher kaum Gelegenheit hatte. Letztlich rollte Kleiner auf Position 39 über den Zielstrich.

Simon Wittmann startete im schweizerischen Hindelbank und beendete das Rennen im Hauptfeld. Am Ostermontag startet die Wangener Männermannschaft in Schönaich. Dort wird Karl Herzog nach seiner erfolgreichen Langlaufsaison wieder in den Radsport einsteigen.