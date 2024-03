Rad-Union Wangen meistert ambitionierten Saisonauftakt

Es war gleich ein richtiger Kracher, den sich die Elite-Mannschaft der Rad-Union Wangen zum Einstieg in die Saison ausgesucht hatte: Statt beim Trainingsrennen in Gaienhofen zu starten, wo sie im Vorjahr einen Doppelsieg erringen konnten, reisten die Allgäuer ins schweizerische Lodrino, um am GP Ticino teilzunehmen. Dort begaben sie sich mit Fahrern aus 14 Nationen auf die 128 km lange Runde, die mit einem 400-Höhenmeter-Anstieg aufwartete.

Stürze häufen sich

Am Vormittag startete zunächst Valeria Kleiner im Rennen der Elite-Frauen, welches zusammen mit dem der männlichen U19 ausgetragen wurde. Das Fahrerfeld umfasste damit insgesamt über 140 Teilnehmer. Wie am Saisonbeginn üblich, war das Rennen von vielen Stürzen geprägt. Sogar ein Neustart war nötig, um den vielen Gestürzten die Möglichkeit zu geben, wieder aufzuschließen.

Kleiner, die erst im Winter vom Triathlon zum Straßenradsport gewechselt war, fand in dieser Situation nicht in den Wettkampf. In der Startaufstellung bereits hinten positioniert, wurde sie vom ersten größeren Sturz aufgehalten und fuhr anschließend in kleinen Gruppen am Ende des Felds. Nach 78 km blegte sie den 22. Platz. Siegerin Lea Fuchs vom MAXX-Solar ROSE women racing Team, war zunächst ebenfalls gestürzt, konnte sich den Sieg aber dennoch vor der Slowenin Nika Bobnar (UCI WCC Team) und Noelle Ingold (Disco Cycle Club) sichern.

Zu wenige Startnummern

Das Aufgebot der Wangener Männermannschaft umfasste neben Routinier Johannes Herrmann auch die Stammfahrer Michael Quendler, Johannes Dobler und Simon Wittmann sowie die Neuzugänge Xaver Bochtler, Adrian Schmidberger, Michael Weyer und Pascal Mauritz.

Mit 169 Startern war das Teilnehmerfeld so groß, dass der Veranstalter nicht genügend Startnummern und Transponder zur Verfügung hatte und sich aus dem Fundus der bereits beendeten Rennen bedienen musste.

Dobler überschreitet Zeitlimit

Bochtler und Dobler hatten mit den gleichen Problemen wie ihre Mannschaftskollegin Kleiner zu kämpfen. Bochtler wurde letztlich als 112. gewertet, Dobler überschritt das Zeitlimit. Wittmann und Weyer mussten das Feld am Berg ziehen lassen und belegten Rang 100 und 112.

Quendler, Schmidberger, Mauritz und Herrmann hielten sich im Hauptfeld, welches eine dreiköpfige Spitzengruppe verfolgte, ohne diese jedoch einholen zu können. Im Zieleinlauf belegten die Athleten der Rad-Union Rang 37 (Mauritz), 39 (Schmidberger), 87 (Quendler) und 92 (Herrmann). Der Sieg ging an Filippo Colombo vom Velo Club Monte Tamaro.

Wir wollten auf großer Bühne einsteigen. Christian Rieg, Sportlicher Leiter

Christian Rieg, Sportlicher Leiter der Rad-Union, setzte die Leistung seiner Schützlinge in Kontext: „Wir wollten direkt auf der großen Bühne einsteigen. Nach dieser Herausforderung sind alle folgenden Rennen erst einmal kleiner und schwächer besetzt. Das gibt Moral. Erst der GP Vorarlberg am 1. Mai, an dem wir auch dieses Jahr wieder teilnehmen dürfen, wird das Niveau hier im Tessin übertreffen.“

Die Nachwuchsabteilung begab sich unterdessen nach Gaienhofen bei Konstanz. Dort belegte Linus Peters im Rennen der U11 über eine 3,4-km-Runde Platz zwei. Angelina Haller, die über den Winter von der RSV Seerose Friedrichshafen nach Wangen gewechselt war, überquerte als zweitschnellste weibliche U17-Fahrerin die Ziellinie. Im Rennen der U15, dessen Länge auf 35 Minuten und eine Runde beschränkt war, belegte Simon Peters Rang drei.

Ohne Kette geht es nicht

Dem Lindenberger Timo Burger gelang es, sich in der Spitzengruppe zu behaupten. Zweimal versuchte er sogar vergeblich, sich von der Konkurrenz abzusetzen. In den Wirren des Zielsprints kam er dann zu Fall und überquerte die Ziellinie als Fünfter - zu Fuß. Julian Schmid darf sich bis zum nächsten Rennen mit der korrekten Einstellung seiner Schaltung beschäftigen: Im Rennen der U13 verlor er mehrmals seine Kette vom Ritzel und war somit natürlich chancenlos.