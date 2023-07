Rad–Union–Fahrer Peter Clauß springt auf Platz sieben

Beim Finale der Donnerstagsrennserie in München sind fünf Allgäuer Radsportler der Rad–Union Wangen in die Kriteriumssaison eingestiegen. Peter Clauß belegte dabei den siebten Rang in der Eliteklasse.

Bei dem Rennen in der Nähe der Allianz–Arena handelt es sich um ein Kriterium auf einer circa 1,5 Kilometer langen Runde, welche je nach Klasse unterschiedlich oft zu absolvieren ist. Die U17 startete gemeinsam mit den Damen und den Senioren ihr Rennen über 28 Runden, also 44 Kilometer. Hier musste Timo Burger die Spitzengruppe ziehen lassen. Er beendete das Rennen auf Platz elf.

Beim gemeinsamen Rennen der Elite sowie der Amateurklasse standen neben Peter Clauß, der bei bei diesem Rennen im Jahr 2021 seinen letzten Sieg feiern konnte, noch Thomas Dobner, Marcel Neidinger und Neuzugang Xaver Bochtler am Start. Außerdem waren der für das Team 54x11 startende Lokalmatador Fabian Danner — ebenfalls Rad–Union–Mitglied — sowie eine Handvoll Kontinentalprofis an der Startlinie anzutreffen. Es waren 40 Runden über gut 60 Kilometer zu absolvieren, jede vierte Runde war eine Wertungsrunde mit Punkten für die jeweils ersten vier Fahrer der beiden Klassen. Clauß fuhr vor allem in der ersten Rennhälfte ein couragiertes Rennen und konnte sich in verschiedenen Spitzengruppen positionieren. Im Rennverlauf sammelte er acht Punkte und belegte somit Rang sieben in der Eliteklasse.

Marcel Neidinger und Xaver Bochtler gelang jedoch trotz zwischenzeitlicher Platzierung an der Spitze des Feldes kein Punktgewinn. Bergspezialist Dobner konnte dem flachen Kurs um und über die Autobahn zum Trotz im Rennverlauf einen Punkt ergattern. Dies reichte für Platz zwölf in der Amateurklasse.

Insgesamt war es mit einem Schnitt von knapp 47 Kilometern pro Stunde ein sehr schnelles Rennen, das alle Wangener ohne Stürze im Hauptfeld beendeten. Den Sieg des Rennens sowie der Gesamtwertung der Donnerstagsrennserie nahm Fabian Danner mit nach Hause. Somit sorgte er dann doch noch für einen kleinen Wangener Erfolg.