Putzen und Hocken

Im Gebiet der Stadt Wangen mit Ortsteilen findet am Freitag und Samstag, 15. und 16. März, wieder die jährliche Gemarkungsputzete mit anschließender Hockete am Samstag ab 12 Uhr beim DRK-Heim, Liebigstr. 5, statt. Dies teilt die Stadtverwaltung mit. In den Ortschaften Deuchelried, Karsee, Leupolz, Neuravensburg und Niederwangen organisieren die Ortsverwaltungen eigene Hocketen.

Für die Aktion, bei der am Freitagvormittag die Schulen und am Samstagvormittag Vereine und sonstige Gruppen beteiligt sind, liegen bislang folgende Anmeldungen vor: Johann Andreas Rauch-Realschule, Grundschule im Ebnet, Rupert-Neß-Gymnasium, Martinstorschule, Gemeinschaftsschule Wangen, Grundschule Deuchelried, GWRS Niederwangen, Grundschule Schomburg, Grundschule Neuravensburg, Grundschule Leupolz, Waldorfschule, Kindergarten St. Verena, Deutscher Alpenverein, Trachtenverein D’ Argentaler, Schwäbischer Albverein, Reservistenkameradschaft Wangen, RMSV Solidarität, Jungschar christliche Gemeinde Wangen e.V., Umweltgruppe der evangelischen Kirche Wittwais, MTG Bogensportabteilung, MTG Roll- und Eissportabteilung, SPD Ortsverein Wangen, Fischereiverein Wangen, Narrenzunft Kuhschelle, THW-Jugend, Bürgerinnen und Bürger aus Deuchelried, Bürgerwehr Niederwangen, Heimatverein Niederwangen, FuS Kameradschaft und andere Privatpersonen, SV Primisweiler, Blauseefischer, Narrenzunft Haslach, Ortschaftsrat und Ortsverwaltung Leupolz, TSV Leupolz, Förderverein Kindergarten & Grundschule Leupolz, CDU Ortsverein Leupolz, Narrenzunft Leupolz, Feuerwehr Leupolz, Heimat- und Museumsverein Leupolz, Landfrauen Karsee, Narrenzunft Karsee, Landjugend Karsee, Fischereiverein Karsee, SV Karsee, KuK Karsee, Schützenverein Karsee, Musikverein Karsee, Männerchor Karsee, Ortsverwaltung Neuravensburg, Angelverein Neuravensburg, Burg- und Heimatverein Neuravensburg, Burgbühne Neuravensburg, CDU-Ortsverband Neuravensburg, Kirchenchor Roggenzell, Kolpingfamilie Neuravensburg, Narrenzunft Neuravensburg, Kinderhaus Liebenweiler, Sportverein Neuravensburg, Kirchenchor Schwarzenbach, verschiedene Neuravensburger Familien und andere Privatpersonen.

Privatpersonen, die sich kurzfristig beteiligen möchten, setzen sich direkt mit den Vereinen oder Ortsverwaltungen in Verbindung.