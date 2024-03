Pumpenfabrik Wangen sponsert Landesgartenschau

Mit der Pumpfabrik Wangen hat die Landesgartenschau Wangen im Allgäu 2024 einen weiteren Premium-Sponsor gewonnen. Das Unternehmen ist ein Marktführer bei der Herstellung von Exzenterschnecken- und Schraubenspindelpumpen. Auf dem Gartenschaugelände wird es mit Infosäulen präsent sein. Auf diesen Säulen können die Besucher beispielsweise erfahren, was Schweine mit Biogas zu tun haben oder warum Pumpen für saubere Flüsse wichtig sind. Die beiden Geschäftsführer von Wangen Pumpen, Stefan Isberg und May Schultz, freuen sich, in diesem Jahr Teil der Landesgartenschau sein zu dürfen. Auch Edith Heppeler, Geschäftsführerin Landesgartenschau Wangen, ist erfreut über die Teilnahme des traditionellen Wangener Unternehmens (Foto: Landesgartenschau Wangen/Tarja Prüss).