Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro hat ein bislang unbekannter Autofahrer am Mittwoch zwischen 1.30 Uhr und 9.20 Uhr an einem BMW X7 hinterlassen, der auf dem Parkplatz bei der Gallusbrücke in der Friedrich-Ebert-Straße abgestellt war. Das teilt die Polizei mit. Der Unbekannte touchierte den BMW hinten links und fuhr im Anschluss weg, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Sachdienliche Hinweise zu dem Unbekannten oder dessen Fahrzeug nimmt das Polizeirevier Wangen unter der Telefonnummer 07522/9840 entgegen.