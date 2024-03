Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat laut Polizeibericht mutmaßlich am Samstagvormittag in der Dahlbergstraße ein Carport beschädigt. Es entstand Sachschaden an der Blechverkleidung im oberen Bereich von geschätzten 500 Euro. Der Unfallverursacher verließ nach der Kollision die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Verkehrsunfall, insbesondere zu dem flüchtigen Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wangen unter der Telefonnummer 07522/9840 in Verbindung zu setzen.