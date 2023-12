Wangen

Polizei sucht Zeugen nach Fahrerflucht

Wangen / Lesedauer: 1 min

Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer an einem Fiat hinterlassen, der am Dienstag in der Bregenzer Straße auf einem Parkplatz am Fahrbahnrand abgestellt war. Das teilt die Polizei mit.

Veröffentlicht: 27.12.2023, 14:44