(sz) Auf dem Parkplatz einer Spielothek in der Ravensburger Straße hat am Dienstag zwischen 13.30 Uhr und 16.10 Uhr ein bislang unbekannter Autofahrer einen geparkten Opel touchiert. Das teilt die Polizei mit. Ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, mögen sich unter der Telefonnummer 07522/9840 beim Polizeirevier Wangen melden.