Polizei sucht Zeugen nach Einbruch

Ein bislang unbekannter Täter hat sich in der Nacht von Freitag auf Samstag an zwei Häusern im Lerchenweg und in der Straße Kühler Brunnen zu schaffen gemacht. Das teilt die Polizei mit. Der Unbekannte öffnete unter anderem eine Terrassentür gewaltsam und entwendete aus dem Wohnhaus Bargeld und Zigaretten. Durch ein geöffnetes Fenster klaute der Täter zudem eine Geldkasse mit Münzgeld. Aus einem unverschlossenen Schuppen nahm er im Anschluss ein schwarz–weißes Pedelec des Herstellers Bulls mit hellgrünen Applikationen mit. Die Polizei geht ersten Erkenntnissen zufolge davon aus, dass der Unbekannte sein Unwesen in den frühen Morgenstunden trieb, und bittet daher unter der Telefonnummer 07522/9840 um Hinweise zu Tat und Täter sowie zum Verbleib des E–Bikes.