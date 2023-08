Polizei sucht Zeugen nach Auffahrunfall

Der bislang unbekannte Fahrer eines silbernen Kleinwagens hat am Dienstag nach einem Auffahrunfall auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters in der Karl–Hirnbein–Straße das Weite gesucht. Das teilt die Polizei mit. Eine 43–jährige Mazda–Fahrerin musste während ihrer Parkplatzsuche gegen 17 Uhr verkehrsbedingt halten, was der Unbekannte nicht rechtzeitig erkannte und auffuhr. Im Anschluss fuhr der Mann weg, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1500 Euro zu kümmern. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zu dem Fahrer, der eine Schildmütze trug, oder dessen Kleinwagen geben können, mögen sich unter der Telefonnummer 07522/9840 bei der Polizei melden.