Polizei sucht nach Spiegelstreifer Unfallbeteiligten

Nach einem Verkehrsunfall auf der L 320 zwischen Niederwangen und Wangen am Mittwoch kurz nach 18 Uhr sucht die Polizei einen Unfallbeteiligten. Das teilt die Polizei mit. Die Außenspiegel des Unbekannten und eines 35-jährigen Fiat-Lenkers streiften sich auf Höhe Lottenmühle, wodurch am Fiat Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro entstand. Der bislang unbekannte Fahrzeuglenker setzte seine Fahrt in Richtung Wangen fort. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den Unbekannten oder dessen Fahrzeug geben können, mögen sich unter der Telefonnummer 07522/9840 beim Polizeirevier Wangen melden.