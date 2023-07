Polizei sucht nach Exhibitionisten

Ein Unbekannter hat sich laut Polizeibericht am Montag gegen 15.45 Uhr im Waldstück im Bereich der Praßbergstraße einer Frau und deren dreijähriger Tochter gegenüber entblößt. Das Opfer war mit dem Kind spazieren, als ihnen ein etwa 60 Jahre alter Mann begegnete, der sexuelle Handlungen an sich vornahm. Der grauhaarige Tatverdächtige, der etwa 180 Zentimeter groß und schlank war sowie rote Kleidung trug, ging zu Fuß in Richtung Burgelitz/Oflings weiter. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei den Mann nicht mehr antreffen. Die Ermittler der Kriminalkommissariats Ravensburg bitten daher unter der Telefonnummer 0751/8033333 um Hinweise zu dem Unbekannten.