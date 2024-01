Polizei sucht nach Auffahrunfall Verursacher

Nach einem Auffahrunfall, der sich laut Polizeibericht am Dienstag gegen 9.45 Uhr an der Abfahrt der Anschlussstelle Wangen-Nord ereignet hat, bittet die Polizei um Hinweise zum Verursacher. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Unbekannte in Richtung Lindau unterwegs und fuhr beim Verlassen der Autobahn dem Opel eines verkehrsbedingt wartenden 43-Jährigen auf. Ohne seine Personalien zu hinterlassen, fuhr der Unbekannte weiter, während der 43-Jährige die Unfallstelle absicherte. Der Unfallverursacher soll mit einem weißen Kleinwagen mit roter Firmenaufschrift, rot/weißer Baustellen-Beklebung und möglicherweise KS-Kennzeichen unterwegs gewesen sein. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Verursacher oder dessen an der Front beschädigten Fahrzeug geben können, mögen sich unter der Telefonnummer 07563/90990 beim Verkehrsdienst Kißlegg melden.