Wangen

Polizei stoppt alkoholisieren Autofahrer

Wangen / Lesedauer: 1 min

Alkoholisiert ans Lenkrad seines Wagens hatte sich ein 52-Jähriger gesetzt, der am Dienstagabend auf der K 8005 in eine Polizeikontrolle geraten ist. Nachdem die Beamten Alkoholgeruch wahrnahmen, schlug auch ein Alkoholvortest an und zeigte einen Wert von über 0,5 Promille.

Veröffentlicht: 03.01.2024, 15:26 Von: sz