Zwei Männer im Alter von 24 und 26 Jahren haben Beamte der Rauschgiftermittlungsgruppe des Polizeireviers Wangen am Donnerstag kurz nach Mitternacht festgenommen. Die beiden stehen im Verdacht, mit Betäubungsmittel in nicht geringer Menge gehandelt zu haben.

Laut Mitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg befanden sich die Polizisten aufgrund eines anderen Einsatzes in einem Wohnheim in der Zeppelinstraße, als sie auf drei Männer aufmerksam wurden. Beim Erkennen der Beamten warf der 26-Jährige einen Beutel mutmaßlich mit Rauschgift aus dem Fenster im ersten Obergeschoss, ein weiterer 30 Jahre alter Mann sprang hinterher.

Bargeld und Drogen gefunden

Den 24- und den 26-Jährigen nahmen die Polizisten zum Zwecke weiterer Maßnahmen mit auf das Polizeirevier. Der 24-Jährige hatte mehrere hundert Euro Bargeld bei sich. In dem Raum, in dem sie das Trio angetroffen hatten, fanden die Ermittler zudem rund 1000 Euro Bargeld und kleinere Mengen Rauschgift. Bei einer Durchsuchung der Zimmer der beiden Tatverdächtigen fanden die Beamten zudem jeweils mehrere tausend Euro Bargeld sowie mutmaßlich weitere Betäubungsmittel in Tablettenform.

Der 30-Jährige, der aus dem Fenster gesprungen war, kam später zurück zu der Unterkunft und konnte einer Kontrolle unterzogen werden. Auch bei ihm fanden die Polizisten Bargeld und Marihuana. Sie beschlagnahmten die Drogen und das Bargeld. Den Beutel mit dem mutmaßlichen Rauschgift konnten die Ermittler nicht mehr auffinden.

Der 24-Jährige sowie der 26-Jährige, die beide aus Eritrea stammen, wurden am Donnerstagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt. Während der 24-Jährige gegen Auflagen auf freien Fuß gesetzt wurde, wurde der 26-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen zur Beteiligung des 30-Jährigen dauern indes an.