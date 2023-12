Die Rauschgiftermittlungsgruppe des Polizeireviers Wangen hat einen 27-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, mehrere Straftaten begangen zu haben. Das geht am Freitag aus einer gemeinsamen Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft hervor.

Der Mann war den Beamten am Dienstag kurz nach 17.30 Uhr im Stadtgebiet von Wangen am Steuer eines Autos aufgefallen. Bei einer Kontrolle stellte sich heraus, dass der 27-Jährige keinen Führerschein besitzt und augenscheinlich unter dem Einfluss von Drogen stand.

Geld in „szenetypischer Stückelung“

Zudem konnte bei einer Durchsuchung seiner Person ein dreistelliger Geldbetrag in laut Polizei „szenetypischer Stückelung“ aufgefunden werden. Da im weiteren Verlauf der Verdacht aufkam, dass der 27-Jährige mit Betäubungsmittel handelt, ordnete der zuständige Bereitschaftsrichter die Durchsuchung seiner Wohnung an.

Dort fanden die Ermittler neben rund 65 Gramm Marihuana auch Verpackungsmaterial, und Konsumutensilien sowie eine scharfe Schusswaffe samt Munition. Die Beamten beschlagnahmten die Beweismittel und nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest.

Haftbefehl

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg erließ der zuständige Haftrichter des Amtsgerichts Ravensburg am Mittwochabend Haftbefehl gegen den 27-Jährigen wegen des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln sowie des unerlaubten Besitzes einer Schusswaffe und setzte diesen in Vollzug. Seither befindet sich der albanische Staatsangehörige in Untersuchungshaft in einer Justizvollzugsanstalt.