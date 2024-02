Polizei findet gut zwei Kilogramm Drogen in Wangener Unterkunft

Beim Durchsuchen einer Wangener Gemeinschaftsunterkunft ist die Polizei am Dienstag auf eine größere Menge Drogen gestoßen. Festgenommen wurde dabei ein 37-jähriger Gambier, der sich mittlerweile in Untersuchungshaft befindet, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilen.

Auf der Flucht geschnappt

Der gambische Staatsangehörige war demnach bei einer Polizeiaktion am Dienstag gegen 16 Uhr im Bereich einer Gemeinschaftsunterkunft in Wangen in den Fokus der Ermittler geraten, nachdem er beim Erkennen der Beamten flüchtete. Während der Flucht entledigte sich der Tatverdächtige seines Rucksacks, in dem laut Polizei später knapp 300 Gramm Marihuana gefunden wurden. Der 37-Jährige wurde schließlich eingeholt und widerstandslos festgenommen.

Verdacht auf illegalen Handel in größerem Umfang

Bei der folgenden Durchsuchung seiner Wohnung stellten die Beamten über 1,8 Kilogramm Marihuana sicher. Die Polizei geht davon aus, dass der Tatverdächtige mit den Drogen in größerem Umfang illegal Handel betrieb. Der Mann wurde am Mittwoch dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg Haftbefehl wegen „des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge“ erließ, heißt es in der Mitteilung weiter.

Der 37-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die weiteren Ermittlungen, die von der Rauschgift-Ermittlungsgruppe beim Polizeirevier Wangen geführt werden, dauern an.