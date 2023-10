Wangen

Polizei erwischt Autofahrer unter Drogen

Wangen / Lesedauer: 1 min

Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ist am Dienstagabend ein Autofahrer in der Friedrich-Ebert-Straße in eine allgemeine Verkehrskontrolle des Polizeireviers Wangen geraten. Die Beamten nahmen deutliche Anzeichen auf einen Drogenkonsum wahr.

Veröffentlicht: 18.10.2023, 14:40 Von: sz