Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht

Weil sie sich offenbar gegenseitig übersehen haben, sind laut Polizeibericht am Montag kurz nach 10 Uhr eine 37-jährige Ford-Fahrerin und eine 53 Jahre alte Opel-Fahrer in der Ravensburger Straße zusammengestoßen. Die 37-Jährige wollte von einem Tankstellengelände ausfahren und prallte dabei mit dem Opel zusammen, der durch die wuchtige Kollision in den Schnee neben der Fahrbahn abgewiesen wurde. Ohne ihre Personalien zu hinterlassen, fuhr die 37-Jährige mit ihrem beschädigten Wagen weiter und meldete sich erst später bei der Polizei. Gegen sie haben die Beamten nun ein Verfahren wegen Unfallflucht eingeleitet. Der Schaden am Ford wird auf rund 8000 Euro beziffert, am Opel entstand ein solcher in Höhe von rund 5000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.