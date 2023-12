Polizei ermittelt wegen Diebstahls

Einen unbemerkten Moment haben zwei bislang unbekannte Männer am Sonntagabend in einem Asia-Imbiss im Bärengäßle ausgenutzt. Das teilt die Polizei mit. Während die Inhaber in der Küche tätig waren, griffen diese hinter die Theke und entnahmen aus einer Geldkassette einen dreistelligen Euro-Betrag. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und nimmt Hinweise auf das Duo unter der Telefonnummer 07522/9840 entgegen. Die Täter werden als etwa 20 Jahre alt und von hagerer Statur beschrieben. Zur Tatzeit sollen sie dunkle Kleidung mit Kapuze oder Mütze getragen haben.