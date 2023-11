Polizei ermittelt den Wangener Schuhräuber

Der Täter, der vor rund zehn Tagen, einen Jugendlichen in Wangen erst geschlagen und dann dessen Schuhe geraubt hat, ist gefasst. Das haben nun die Ravensburger Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Kempten mitgeteilt.

Am 13. November war Wangen Schauplatz einer nicht alltäglichen Straftat. Ein 17-Jähriger war dabei am Montagabend erst am Busbahnhof von einer Dreiergruppe auf seine Markenschuhe angesprochen und dann von einem der jungen Männer in Richtung Parkhaus verfolgt worden. Dieser stieß den Jugendlichen laut Polizei daraufhin in eine Hofeinfahrt, schlug ihn mit der Faust ins Gesicht und raubte dann dessen Schuhe, wie die „Schwäbische Zeitung“ damals berichtete.

Nun hat das Kriminalkommissariat Ravensburg einen 16 Jahre alten Tatverdächtigen ermittelt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Kempten mitteilen. Bei einer richterlich angeordneten Durchsuchung fanden demnach die Ermittler in der Wohnung des Jugendlichen die hochwertigen Turnschuhe und beschlagnahmten sie. Dabei fanden die Beamten auch weiteres Diebesgut, das sie einer anderen Straftat zuordnen konnten, heißt es weiter. Der mutmaßliche Täter kommt aus dem Landkreis Lindau, wie ein Polizeisprecher auf SZ-Anfrage mitteilt. Deshalb habe die Staatsanwaltschaft Kempten nun die Ermittlungen übernommen.