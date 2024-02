Pkw macht sich selbständig

Weil er seinen Wagen nicht gegen Wegrollen gesichert hat, entstand am Ford eines 55-Jährigen laut Polizeibericht am Samstagmittag in der Durrenbergstraße hoher Sachschaden. Der Mann stellte seinen Pkw ab, steig aus und musste kurz darauf ansehen, wie sich das Auto selbständig machte. Dieses rollte einen Hang hinunter und kam an einem Baum zum Stehen. Durch den Aufprall entstand rund 8000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.