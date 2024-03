„Pippi Langstrumpf“ und die Komödie „Der Diener zweier Herren“: Das sind die beiden Stücke, die in diesem Sommer auf der Wangener Freiluftbühne im Zunftwinkel gespielt werden. Für die Inszenierung hat sich der Verein Festspiele Wangen einen neuen Regisseur ins Boot geholt: Jens Schmidl. Was er vorhat, und was die Landesgartenschau für die Wangener Festspiele bedeutet.

Fluch und Segen des Gartenschaujahrs

Diese Frage könne er erst im Oktober beantworten, sagt Christoph Morlok, geschäftsführender Vorsitzender der Wangener Festspiele, auf die Frage, ob die Landesgartenschau für die diesjährigen Festspiele nun Fluch oder Segen ist. Denn tatsächlich gebe es beide Aspekte: Die vielen Gartenschauveranstaltungen stellten in gewisser Weise eine Konkurrenz dar, gleichzeitig sei es eine Chance, die Aufführungen bekannt zu machen und unter den Gartenschaubesuchern zusätzliches Publikum zu finden.

Zwei Plakate für zwei Theaterstücke, die es im Sommer bei den Wangener Festspielen auf der Freiluftbühne im Zunftwinkel zu sehen gibt. (Foto: Paulina Stumm )

Mit der Stückauswahl haben die Theatermacher jedenfalls schon mal zugkräftige Titel aufgegriffen. „Pippi Langstrumpf“ nach dem Kinderbuch der schwedischen Schriftstellerin Astrid Lindgren (1907-2002), dürfte mit der mutig-frechen und anarchisch-fantasievollen Hauptfigur ein Publikumsmagnet werden. Das Werbeplakat für dieses Kinderstück ist übrigens schon vier Jahre alt. Bereits 2020 hätte es zum Einsatz kommen sollen, stattdessen kam Corona und die Absage der Festspiele.

Abendstück wurde 1746 uraufgeführt

Für die Abendvorstellungen fiel die Wahl heuer auf ein Bühnenstück des italienischen Dramatikers Carlo Goldoni: „Der Diener zweier Herren“. Ein von der Theatergeschichte der Commedia dell’Arte zugeordneter Klassiker. 1746 in Mailand uraufgeführt, und seither in einer Vielzahl von Bearbeitungen zu sehen, wird Regisseur Jens Schmidl nun für Wangen eine Fassung der flotten Komödie mit Tiefgang finden müssen. Er wolle einen Spielstil finden, so berichtet er, der den sprachlichen „Drive“, das Tempo des italienischen Originals zu transportieren vermag. Bis die Proben am 3. Juni starten, wird das eine seiner Aufgaben sein.

Jens Schmidl folgt als Regisseur auf Peter Raffalt

Schmidl folgt als Künstlerischer Leiter auf Peter Raffalt, von dem sich der die Wangener Festspiele nach sechs Spielzeiten im gegenseitigen Einvernehmen trennten, wie es am Rande der Pressekonferenz zur Vorstellung des neuen Teams am Donnerstag hieß. Jens Schimdl bringt viel Wissen aus einer langjährigen Theatererfahrung mit. Gebürtig aus Lörrach, studierte er von 1981 bis 1986 Theaterwissenschaft und Germanistik in München und Berlin. Seit 1990 arbeitet er als freier Regisseur und zeichnet für an die 100 Inszenierungen verantwortlich.

Die Liste seiner Theaterstationen ist lang. Auch in Baden-Württemberg war er immer wieder, etwa in Ulm, Konstanz, Heidelberg und Rottweil. Schmidl unterrichtet seit 2003, unter anderem an der Universität der Künste in Berlin, ist Autor von Drehbüchern und Theaterstücken und war auch als Filmregisseur und Bühnenbildner tätig.

100 Bewerbungen für die Stelle als Künstlerischer Leiter

Für die Stelle des Künstlerischen Leiters der Wangener Festspiele 2024 war Schmidl indes nicht der einzige Bewerber. 100 Kandidaten meldeten sich laut Manfred Wolfrum, Vorsitzender des Vereins Wangener Festspiele, auf die Ausschreibung, rund 20 davon mit entsprechender Qualifikation. Schmidl setzte sich unter fünf ausgewählten Kandidaten letztlich durch. Für die Entscheidung holte sich Wolfrum auch Feedback aus der Schauspielerszene ein.

Regisseur Jens Schmidl kommt indes nicht alleine nach Wangen. Er bringt in seinem Team den Bühnenbildner Thomas Lorenz-Herting mit, der seit Mitte der 1980er-Jahre an zahlreichen Bühnen in Deutschland, aber auch im benachbarten Ausland von den Niederlanden bis Österreich, tätig ist. Es ist bei Weitem nicht das erste Mal, dass die beiden für Open-Air-Inszenierungen zusammen arbeiten.

Die ersten Ideen und Entwürfe, die das Team am Donnerstag vorstellten, lassen Änderungen zum bisherigen Bühnenaufbau erahnen. Es wird wohl freier, und publikumsinteraktiver. Ebenfalls an Bord ist die Kostümbildnerin Katharina Piriwe, die sich bereits jetzt viele Gedanken über die Details macht, schließlich gilt es für beide Stücke aktuelle Formen zu finden, ohne den Kern der Figuren aus den Augen zu verlieren.

Das ist über die Schauspieler bisher bekannt

Wer die Kostüme in der Spielzeit dann mit Leben füllen wird, ist zum Teil bereits geklärt. Zum Ensemble gehören sieben Spieler, darunter eine Regieassistentin. Bereits gesetzt sind Andreas Sindermann, Matthias Horn, Ingolf Müller-Beck und Christine Knispel. In welcher Form auch Wangener Laienschauspieler wieder dabei sein werden, ist noch offen, Möglichkeiten sieht Schmidl zumindest.

Und auch an einer weiteren Tradition will der künstlerische Leiter festhalten: Acht bis zehn Wangener Kinder im Alter ab acht Jahren würde er gerne beim Kinderstück mit einbinden. Voraussichtlich im Juni wird es einen Vorstellungstermin geben. Ihre Aufgaben kann Schmidl schon heute benennen. Es gehe darum, gemeinsam einige Lieder zu singen, und bei den Szenen im Klassenzimmer und Pippis Jahrmarktsbesuch gibt es kleinere Rollen.

Unterkünfte für Ensemble-Mitglieder sind gesucht

Der Wangener Festspielverein blickt vorfreudig auf die neue Saison unter neuer künstlerischer Leitung. Eine Sache allerdings treibt dessen Vorstand noch um: Für die Ensemble-Mitglieder sucht der Verein wie jedes Jahr von Juni bis Spielzeitende im August Quartiere - heuer unter etwas erschwerten Bedingungen: „Durch die Landesgartenschau ist einiges weggebucht“, sagt Morlok und hofft, dass sich noch Vermieter bei ihm melden.

Darum geht es im Abendstück

Der Held in Carlos Goldonis „Der Diener zweier Herren“ ist der Diener und Tagelöhner Truffaldino, der getrieben von Hunger, sich schlagfertig und mit poetischem Witz durch die raue Welt der Selbstausbeutung schlägt, wie es in der Ankündigung der Wangener Festspiele heißt, und weiter: Truffaldinos aus Armut geborene Vitalität und seine fantasievollen Überlebensstrategien begeistern das Publikum seit jeher. „Truffaldino ist das Volk. Seine Waffe ist die simulierte Einfältigkeit“, sagt Regisseur Jens Schmidl über den Helden des Stücks. Neben dieser „Volksebene“ ist das Stück auf bürgerlicher Ebene eine knallharte (Ver-)Heiratsgeschichte. Es geht um Moral, um Geld und um Liebe. „Patriarchale Übergriffigkeiten, Identitätsproblematiken sowie Machtmissbrauch in sozialen Hierarchien sind die ewig aktuellen Themen Carlo Goldonis“, beschreibt Schmidl.

Jens Schmidl (Foto: Paulina Stumm )

Das „Lachen über Härten“ in der Komödie „Der Diener zweier Herren“ fasziniert den künstlerischen Leiter. Die große Leistung des Stück sei, dass man das Geschehen im ersten Moment als komödiantische Szene erlebe, und erst im zweiten Nachdenken die Grausamkeit begreife. „Das Absurde wird sein, dass wir über den Hunger Tuffaldinos lachen werden.“

Die Geschichten von „Pippi Langstrumpf“, dem unglaublich starken Mädchen, das nicht zur Schule gehen will und auch ansonsten von Erwachsenen und deren Welt nur bedingt was hält, gehört zu den Klassikern der Kinderliteratur, erdacht von der Schwedin Astrid Lindgren. „Ich mach’ mir die Welt, wie sie mir gefällt“, lautet Pippis Motto. Für Regisseur Schmidl bringt sie damit eine Energie mit, die zeige, dass man die Welt auch anders denken kann. „Mit ihrer Intelligenz, die normative Ordnung der Erwachsenen als langweilig, lächerlich und angstgetrieben vorzuführen, lebt Pippi Langstrumpf uns einen Mut und Freiheitswillen vor, zu dem wir schlicht zu feige sind“, findet er.

Mit der Premiere von „Der Diener zweier Herren“ am 24. Juli startet die diesjährige Saison der Wangener Festspiele. Gespielt wird immer mittwochs bis sonntags bis zum 18. August.

Karten gibt es ab Mai, die Ticketpreise bleiben gleich wie im Vorjahr: Der Normalpreis für Erwachsene liegt bei 32 Euro für das Abend-, 17 Euro für das Familienstück. Kinder bezahlen sieben Euro. Bei Regen wird der Spielort in die Wangener Stadthalle verlegt.