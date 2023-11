Pflastersteine in Zufahrt beschädigen Auto

In die Zufahrt zu einem Behördenparkplatz in der Liebigstraße haben Unbekannte im Zeitraum zwischen Dienstag und Donnerstag früh zwei große Pflastersteine gelegt. Das teilt die Polizei mit. Beim Befahren der Zufahrt übersah ein 28-jähriger Autofahrer die Steine, wodurch an seinem Wagen Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand. Sachdienliche Hinweise zu Tat und Tätern nimmt das Polizeirevier Wangen unter der Telefonnummer 07522/9840 entgegen, das wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.