Peter Raffalt präsentiert „Odysseus und seine Frauen“

Schauspieler und Regisseur Peter Raffalt präsentiert am Sonntag, 23. Juli, im Pop–up–Store in Wangen, Bindstraße 17, sein theatralisch–musikalisches Programm „Odysseus und seine Frauen“ gemeinsam mit dem bekannten Gitarristen Alexander Palm. Beginn ist um 19 Uhr.

Peter Raffalt verantwortet seit 2017 die Festspiele Wangen als Künstlerischer Leiter und als Regisseur. Er unterrichtet an Schauspielschulen und ist seit vielen Jahren als Autor und Regisseur und nach einem weiteren Studium auch als Systemischer Coach tätig. Sein Lebensmittelpunkt ist in Wien, als Festspielleiter verbringt er den Sommer jeweils in Wangen. Alexander Palm ist Preisträger mehrerer nationaler und internationaler Wettbewerbe. Konzerte als Solist und in verschiedenen Ensembles führten ihn mit Gitarre, E–Gitarre und Klavier durch Deutschland, die Schweiz, Österreich, die USA und nach Südkorea. Palm wohnt in Hergatz.

Frauen bestimmen das Leben des Odysseus: Penelope, seine treue Gattin, Kirke, die Zauberin, Kalypso, die leidenschaftlich Liebende, Nausikaa, das junge Mädchen und Pallas Athene, die immer dann zur Stelle ist, wenn Odysseus nicht mehr weiter weiß. Ein poetisch–ironischer Abend, der mit Augenzwinkern darauf hinweist, dass schon vor 3000 Jahren bestimmte Geschlechtermerkmale existierten, die uns auch heute noch bekannt vorkommen. Frei nach dem Motto: Dem Mann ist die Welt das Herz. Der Frau ist das Herz die Welt. Der Eintritt ist frei.