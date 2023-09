Wangen

Pedelec–Fahrer stürzt und verletzt sich schwer

Wangen

In einem starken Gefälle auf der K8007 in Wallmusried verlor am Montagnachmittag ein 33–Jähriger die Kontrolle über sein Pedelec und zog sich beim Sturz schwere Kopfverletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt wurden. Dies teilt die Polizei mit.

Veröffentlicht: 12.09.2023, 18:26 Von: sz