Landesgartenschau

Wangen

Wie hier auf dem P14 am Scherrichmühlweg soll Parken während der Landesgartenschau 2024 in Wangen täglich kostenpflichtig sein. (Foto: pau )

Dies schlägt die Verwaltung in der kommenden Sitzung des Gemeinderats am 11. Dezember vor. Was sonst noch auf der Tagesordnung steht.

Veröffentlicht: 10.12.2023