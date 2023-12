Parken bei der Landesgartenschau in Wangen ist eindeutig zu billig

Der Wangener Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung die Parkgebühren während der Landesgartenschau festgelegt. Gut drei Monate zuvor startete der Dauerkartenverkauf zur LGS. In beiden Fällen waren auch kritische Stimmen zu hören. Bei den Dauerkarten gab es den Ruf nach Ermäßigungen für Senioren oder für Anlieger, beim Parken lehnten Teile des Rats die ihrer Meinung nach zu günstigen Tagestickets ab. Was generell zur Frage führt: Wie viel darf eine Landesgartenschau für Besucher kosten?

Wichtige Zahlen und Fakten zur Gartenschau

Vorweg ein paar Zahlen und Fakten: Laut Stadt belastet die Landesgartenschau den städtischen Haushalt - abzüglich von Fördermitteln und Grundstückserlösen - mit rund 36 Millionen Euro. Demnach fließen die Hälfte davon in die Infrastruktur (Brücken, Wege, Gebäude) und die anderen 18 Millionen in die Schau selbst: in Parkanlagen, Sport- und Spielflächen, Bepflanzung, auch in einen umstrittenen Aussichtsturm. Deshalb muss Wangen für seine Gartenschau bis an seine finanzielle Schmerzgrenze gehen.

Wangen schafft dafür aber am und auf dem LGS-Gelände auch Wohnraum für rund 1000 Menschen, dazu im Bereich Erba/Auwiesen etwa 500 Arbeitsplätze. Die Verwaltung geht davon aus, dass sie künftig über Steuern aus dem Leben in diesem Gebiet jährlich rund 1,5 bis zwei Millionen Euro erhalten wird. Das alles sollte man zumindest im Hinterkopf haben, wenn man über Eintrittspreise oder Parkgebühren diskutiert.

Reflexhaft erste Kritik zu Eintrittspreisen

In Sachen Eintritt soll es hier vor allem um die 98 Euro gehen, die eine Dauerkarte für Erwachsene im Vorverkauf kostet. Als die Preise und mögliche Ermäßigungen bekannt wurden, gab es fast schon reflexartig die erste Kritik. Warum denn Senioren, die ja anderswo auch Ermäßigungen bekommen, nun bei der Gartenschau den vollen Preis zahlen müssten. Warum Anlieger, die unter den Bauarbeiten und den Behinderungen im Vorfeld der Schau am stärksten zu leiden hätten, keine Vergünstigung bekommen. Und überhaupt: Sind die Preise für Dauerkarte oder Einzeleintritt (19 Euro) angesichts enorm gestiegener Energie- und Lebenshaltungskosten grundsätzlich nicht zu hoch?

Nüchtern betrachtet kann die Antwort hierauf, aber auch auf zusätzlich geforderte Ermäßigungen, eigentlich nur „Nein“ lauten. Denn der Gegenwert für Besucher der Gartenschau, vor allem aber für die Bürger Wangens, ist enorm: Mit der Landesgartenschau entsteht nicht nur ein neuer Stadtteil, sondern entlang der nun naturnah umgestalteten Argen auch ein riesiges Freizeitgelände. Zudem gibt es in den 164 Ausstellungstagen rund 2000 Veranstaltungen, darunter nur eine Handvoll, für die man extra bezahlen muss. Fast alle Partys, Konzerte, Lesungen oder Sonderevents - selbst mit Hochkarätern, für die man sonst separat gutes Geld hinblättern müsste - sind inklusive. Deshalb, mal ganz deutlich gesagt: Wer als Einheimischer keine Dauerkarte für dieses gut fünf Monate dauernde Open-Air kauft, ist selbst schuld.

Überall bei jüngsten Gartenschauen kostete Tagesticket mehr

Beim Parken sieht die Sache etwas anders aus. Einheitlich vier Euro soll das Tagesticket während der Landesgartenschau kosten. Und hier stellt sich schon die Frage, ob das angemessen und in diesem Fall nicht zu günstig ist. Denn es ist nur schwer nachvollziehbar, warum Verwaltung und Gartenschau GmbH angesichts der riesigen Investitionen in die (Park-)Infrastruktur (erinnert sei an die sehr teure Linksabbiegerspur) und hinsichtlich der schwierigen Finanzlage Wangens nun beim Parken so großzügig ist - wo doch zuletzt auf den Gartenschauen in Überlingen, Neuenburg und Balingen fünf Euro am Tag fällig waren, in Lindau sogar sieben.

Man wolle mit der niedrigen Gebühr, wie OB Michael Lang in der jüngsten Ratssitzung sagte, auch eine Haltung ausstrahlen: nämlich den Willen, dass Besucher nach Wangen kommen sollen. Aber hätte man mit einem Tagesticket für mindestens fünf Euro, wie es die GOL forderte, als Stadt nicht auch anders Haltung zeigen können, beispielsweise als einen Beitrag zur Verkehrswende? Denn niemand von weiter weg wird mit seinem Auto nicht zur Landesgartenschau fahren, nur weil das Parken fünf statt vier Euro kostet. Und für Besucher aus Wangen und dem Umland könnte ein teureres Tagesticket Anreiz sein, zumindest ab und zu aufs Rad oder den ÖPNV umzusteigen.

Gemeinderat vergibt eine dreifache Chance

Mit einem unnötig billigen Tagesticket haben Verwaltung und große Teile des Gemeinderats deshalb gleich mehrere Chancen vergeben: Den eh schon knapp bemessenen Parkraum vor allem an besucherstarken Wochenenden zu schonen. Die Stadtkasse mit zusätzlichen, nicht unerheblichen Einnahmen zu entlasten. Und dabei ein, wenn auch kleines Zeichen für eine nachhaltigere Mobilität zu setzen.

Was also darf eine Landesgartenschau für Besucher kosten? Beim Eintritt gerechtfertigterweise genau so viel, wie für Dauer- oder Einzelkarte vorgesehen. Beim Parken aber gerne mehr.