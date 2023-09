Operngala rund um „Orpheus in der Unterwelt“

Die Opernbühne Württembergisches Allgäu konnte für ihre diesjährige Operngala zwei junge strahlende Sopranistinnen und einen ausdrucksstarken Tenor gewinnen: Anjulie Hartrampf aus Kressbronn, Theresa Gauß aus Wangen und Stefan Hör aus München.

Das Publikum erwartet bei den Aufführungen am Samstag, 7. Oktober, um 19.30 Uhr im Festsaal der Waldorfschule Wangen, am Freitag, 13. Oktober, 19.30 Uhr, in der Irishalle Eriskirch und am Sonntag, 15. Oktober, 18 Uhr, in der Festhalle Leutkirch, ein abwechslungsreiches Programm mit Werken von Offenbach, Mozart, Loewe, Delibes, Dvorak, Smetana, Mascagni, Tchaikovsky, Lehår und Puccini. Besonders jungen Mitwirkenden wird bei dieser Operngala die Chance geboten, Teil eines Sinfonieorchesters zu sein oder im Chor mitzusingen.

Unter der künstlerischen Leitung von Friedrich-Wilhelm Möller dürfen die Zuhörenden in eine musikalische Klangwelt mit Bläserharmonie, Harfe, Sinfonieorchester und Gesang eintauchen. Karten für die Veranstaltungen können über das Gästeamt Wangen, Telefon 07522/74211, oder an der Abendkasse für 20 Euro erworben werden, Schüler und Studenten zahlen zehn Euro.