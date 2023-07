Opernbühne Württembergisches Allgäu sucht neue Musiker

Die Opernbühne Württembergisches Allgäu sucht neue Mitglieder. Projektsängerinnen und -sänger, vor allem Tenöre und Bässe für den Chor der Opernbühne und Musiker zur Verstärkung des Orchesters, werden gesucht.

Geprobt wird für die Operngala 2023, die Opernauszüge von Mozart, Offenbach, Smetana und Mascagni zur Aufführung bringt. Die Probentermine sind am 28. Juli, 10. September und 24. September. Zudem ist ein Proben–Wochenende mit Orchester von 29. September bis 1. Oktober geplant. Die Generalprobe findet dann am 6. Oktober statt. Die Aufführungen sind dann in Wangen, Eriskirch und Leutkirch, am 7., 13., und 15. Oktober. Anmeldung per Mail an [email protected] .