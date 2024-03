Der FC Wangen ist mit vier Punkten in die Rückrunde der Fußball-Landesliga gestartet. Bitter war das 2:2 am vergangenen Sonntag in Mietingen nach einer 2:0-Führung. Okan Housein, offensiver Mittelfeldspieler und zweifacher Torschütze des FCW in Mietingen, spricht im Interview über die kommenden Heimspiele gegen den TSV Riedlingen (Samstag, 14 Uhr, Kunstrasen Hinteres Ebnet) und Olympia Laupheim (eine Woche später, 14 Uhr) sowie über die Entwicklung der Mannschaft unter dem neuen Trainer Joachim Baur.

Herr Housein, wie bitter war das 2:2 am vergangenen Sonntag nach einer 2:0-Führung?

Sehr bitter. Uns ist es nicht gelungen, nach dem Elfmeter-Gegentor die Ruhe zu bewahren. Wir waren hektisch und kassierten kurz vor Schluss nach einem Standard noch das 2:2. In der Nachspielzeit können wir uns bei unserem Torwart Marcel Maier bedanken, der mit einem Reflex Schlimmeres verhinderte. Die Hektik gepaart mit Fehlern nach einem Gegentor lassen sich nur schwer erklären. Das passiert auch den Profimannschaften. Hier müssen wir schnell dazulernen, denn in den kommenden Spielen kann uns das immer wieder passieren, dass wir in solche Situationen kommen. Es muss uns gelingen, ruhiger zu agieren.

Nun steht der FC Wangen vor zwei wichtigen Heimspielen gegen Riedlingen und Laupheim. Was für Gegner kommen da?

Das werden zwei schwere Spiele. Es muss unser Ziel sein, aus diesen beiden Partien die maximale Punktzahl mitzunehmen. Wenn wir das Ziel, Platz zwei, erreichen wollen, dann dürfen wir uns keine Aussetzer mehr leisten. Beide Mannschaften werden eher defensiv gegen uns antreten, um nach Ballgewinn mit den Umschaltbewegungen Schaden anzurichten. Das müssen wir verhindern. Es gilt mit Kopf zu spielen, keine einfachen Fehler zu machen und von Beginn an konzentriert unser Spiel aufzuziehen. Wenn uns das gelingt, bin ich überzeugt, dass wir beide Spiele gewinnen werden.

Der FC Wangen hat keinen richtigen Stoßstürmer, der im Strafraum des Gegners die Bälle mal festmacht und sie dann weiterleitet oder selbst verwertet. Gibt es da ein Patentrezept?

Nein. Für unsere junge Mannschaft ist es wichtig, dass wir zunächst keinen Gegner unterschätzen und wie ich schon gesagt habe, leichtsinnige Abspielfehler dürfen uns nicht passieren. Da sind wir dabei, trainieren das und ich sehe da schon viele Fortschritte. Wir müssen damit klarkommen, dass wir keinen torgefährlichen Stürmer haben. Unser kommender Gegner Riedlingen hat zum Beispiel Dennis Altergot, der schon 13-mal traf. Ein Blick auf die Tabelle zeigt aber auch, dass die Mannschaft als Tabellenelfter nicht weiter abrutschen will. Es muss uns am Samstag gelingen, spielerisch die Abwehr unter Druck zu setzen und uns Chancen herauszuarbeiten. Das geht auch ohne einen torgefährlichen Stürmer. Allerdings müssen wir diese Gelegenheiten auch nutzen.

Im Dezember hat Joachim Baur das Amt des Trainers beim FC Wangen übernommen. Wie hat er die Mannschaft seither verändert?

In der sechswöchigen Vorbereitung, die sehr intensiv war, hat er viele neue Impulse gesetzt. Joachim Baur hat eine eigene Art, die Mannschaft zu erreichen. Er findet in den Übungen immer eine gute Mischung zwischen Ernsthaftigkeit und Spaß. Das finde ich gut. Unser Trainer trainiert mit uns sehr intensiv, kann aber auch die Belastungen in den Einheiten sehr gut einschätzen. Er spricht mit jedem Spieler, gibt ihm also auch das Gefühl, wie wichtig er für die Mannschaft ist. Das ist gut, denn nur so können sich vor allem junge Fußballer weiterentwickeln. Er tut uns allen gut und man sieht auch seine Handschrift.

Die kommenden beiden Heimspiele des FC Wangen

FCW - TSV Riedlingen (Sa., 14 Uhr); FCW - Olympia Laupheim (30. März, 14 Uhr). In der Hinrunde gewann der FCW in Riedlingen mit 2:1, verlor aber in Laupheim mit 2:3.