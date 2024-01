Ohne Torhüterin Johanna Schweizer treten die MTG-Frauen in der Württembergliga gegen Waiblingen 2 an

Die Bundesligareserve aus Waiblingen ist am Samstag zu Gast in Wangen. Das Hinspiel verlor die MTG knapp mit 21:22, nachdem sie lange in Führung gelegen hatte. Die Mannschaft von Trainergespann Hörmann/Balogh steht momentan mit 12:12 Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz, der VfL Waiblingen II ist Dritter (18:6). Ein spannendes Spiel kann erwartet werden. Am Montagabend erreichte die MTG-Handballerinnen allerdings eine sehr schlechte Nachricht: Torhüterin Johanna Schweizer zog sich im Training eine Radiusfraktur an der rechten Hand zu und wird ihrem Team mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen können. Anpfiff ist am Samstag um 18 Uhr in der Argenhalle in Wangen. Die MTG-Damen freuen sich über zahlreiche Unterstützung.