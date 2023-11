„Der Glaube, der mir am liebsten ist ‐ spricht Gott ‐ das ist die Hoffnung.“ So dichtet der französische Schriftsteller Charles Peguy in seinem unsterblichen Gedicht über das „Kleine Mädchen Hoffnung“. In einer Welt, in der die Hoffnung auf eine bessere Zukunft immer mehr verloren geht, sind die Zeilen von Peguy aktueller denn je. Die vielen Katastrophen, Kriege und Krisen treiben vielen die Hoffnung aus ihren Herzen.

Selbst die Kirchen scheinen überfordert

Und selbst die großen Hoffnungsvermittler, die Kirchen und Religionen, scheinen hier überfordert. Denn immer mehr Menschen kehren den christlichen Kirchen den Rücken. Die Zahl der Austritte aus der katholischen und evangelischen Kirche erreicht in diesem Jahr einen Höhepunkt. Die Gründe dafür sind unterschiedlich. Einer der Hauptursachen ist der Missbrauchskandal. Viele Gläubige und Nichtgläubige fragen sich: Haben die christlichen Kirchen überhaupt eine Zukunft? Und wie sieht diese aus?

Auch um die Zukunft des christlichen Religionsunterrichts an den Schulen ist es nicht gut bestellt. An den Gymnasien und den beruflichen Schulen gibt es immer weniger Religionslehrer, und das Interesse bei den Schülern am Fach Religion geht immer mehr zurück. Als Alternativfach wird das Fach Ethik angeboten, das in der Regel von Nicht-Religionslehrern unterrichtet wird.

Aktuelle Themen im Religionsunterricht

Dabei ist das Unterrichtsfach Religion gerade in diesen Zeiten von großer Bedeutung. Es geht dabei um Themen wie „Das friedliche Miteinander der Weltreligionen“, um die Vermittlung von menschlichen und ethischen Werten, um Haltung, um Menschenrechte und Menschenwürde, um die Bedeutung der Feste im Jahreskreis, um den Umgang mit „Leid, Krankheit, Sterben, Tod und Trauer.“

Die Ursachen des „Antisemitismus“ stehen genauso auf dem Lehrplan wie die „Euthanasie im Dritten Reich“, der verantwortliche Umgang mit der Schöpfung, Klimawandel und Nachhaltigkeit, die Gefahren von KI oder der Digitalisierung. Und ‐ das ist vielleicht das eigentliche Spezifikum und das besonders Wertvolle des Religionsunterrichtes: Die Vermittlung von Hoffnung!

Fünf Lehrer für 2000 Schüler in Wangen

Johannes Sontheim unterrichtet seit vielen Jahren am Beruflichen Schulzentrum (BSW) in Wangen. An dieser Schule mit fast 2000 Schülern unterrichten außer ihm nur noch fünf Religionslehrer, nur zwei davon in Vollzeit. Die anderen mit nur wenigen Unterrichtsstunden. Ähnlich sieht es an anderen Schulen aus.

Dass sich in den kommenden Jahren die Situation noch weiter verschlechtert, ist abzusehen. Religionslehrer im kirchlichen oder staatlichen Dienst gibt es kaum noch. Da stellt sich vielen Verantwortlichen in Kirche und Bildungspolitik die Frage: Steht der christliche Religionsunterricht an den Wangener Schulen und in Baden-Württemberg vor dem Ende?

Auf drei Ausscheidende folgt nur einer nach

Die Zahlen der Statistik können da eine deutliche Antwort auf diese Frage geben. Auf drei ausscheidende Religionslehrer folgt nur ein neuer nach. Dabei sieht es im Süden und in der Bodenseeregion noch etwas günstiger aus wie in den nördlichen Bundesländern.

Was aber geht der Gesellschaft mit dem Wegfall von Religionsunterricht verloren? Ist der Verlust nur eine statistische Angelegenheit? Und: Kann Ethikunterricht das besondere Spezifikum des Religionsunterrichts ersetzen?

Hier stellt sich auch die Frage: Was ist denn das „Spezifikum“ des Religionsunterrichts? Charles Peguy bringt es mit seinem Gedicht über „Das Kleine Mädchen Hoffnung“ auf den Punkt: Es ist die Hoffnung, oder zumindest die Vermittlung von Hoffnung. Gerade in den schwierigen Krisenzeiten des Lebens lebt der Mensch aus der Hoffnung. Für junge Menschen, die noch in der schulischen Ausbildung sind, ein wichtiges Thema.

Entscheidendes droht zu sterben

Woher sollen Jüngere angesichts von Klimawandel und Kriegskatastrophen noch die Hoffnung auf eine bessere Zukunft nehmen? Und wer vermittelt ihnen die Hoffnung? Im Religionsunterricht ist der richtige Ort und Zeitpunkt, um über Hoffnung zu reden. Wenn dies nicht mehr geschieht, dann stirbt etwas ganz Entscheidendes, was Jungen und Älteren Halt gibt.

So ist der Verlust oder der Wegfall des Religionsunterrichts nicht nur eine unbedeutende Nebensächlichkeit, sondern eine ernste Herausforderung an die Bildungspolitik, die Kirchen und an die Gesamtgesellschaft. Damit die Hoffnung nicht stirbt, brauchen wir Hoffnungsorte! Für junge Menschen gibt es da kaum einen besseren Ort wie den Religionsunterricht an den Schulen.

Anm.: Der Autor ist Diplom-Theologe, Religionslehrer i.K. und seit 2022 im Ruhestand