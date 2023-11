Ohne Führerschein und alkoholisiert am Steuer

Deutlich über ein Promille hatte ein 21-jähriger Autofahrer am Sonntag kurz nach 22 Uhr intus, als er im Stadtgebiet in eine Polizeikontrolle geraten ist. Die Beamten brachten den Mann zur Blutentnahme in eine Klinik. Bei den weiteren Maßnahmen stellte sich nach Angaben der Polizei zudem heraus, dass der 21-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Er hat nun mit strafrechtlichen Konsequenzen wegen Trunkenheit am Steuer und Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu rechnen.