Automat wechselt nicht

Parksystem mit der Kennzeichenerfassung

Das Parksystem mit der Kennzeichenerfassung gibt es auf dem Parkplatz der Oberschwabenklinik in Wangen seit April 2022. Die Mobility Hub Parkservice GmbH wickelt seither den Zahlungsverkehr für den damals von der OSK neu beauftragten Parkbewirtschafter, die Peter Park System GmbH aus München, ab.

So funktioniert's: Wer auf den Parkplatz fährt, dessen Kennzeichen wird von Kameras erfasst. So ist bekannt, wer wie lange geparkt hat. Ein klassisches Parkticket bekommen die Parkenden nicht. Wer wieder wegfahren will, muss am Kassenautomat das Autokennzeichen eingegeben und bezahlen. Laut OSK gab es am Anfang einige Nachfragen, mittlerweile habe sich „die Lage entspannt“.

Theoretisch ist das „System Kennzeichenerfassung“ ein praktisches. Allerdings sollte man Kleingeld griffbereit haben, denn der Kassenautomat von Mobility Hub gibt kein Wechselgeld aus. Zur Frage, warum nicht, antwortet die Firma: „Der Kassenautomat verfügt über keine technische Komponente zur Auszahlung von Rückgeld.“ Die OSK hat deshalb am Kassenautomaten ein großes Hinweisschild aufgehängt. Die Zahlung mit EC-Karte sei, so teilt der Kliniksprecher mit, „spätestens seit der Corona-Zeit Standard. Wer Geld wechseln möchte, kann das jederzeit gerne bei uns am Empfang tun.“ (pau)