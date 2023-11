Nun gehören E-Scooter auch in Wangen zum Straßenbild. Seit wenigen Tagen stehen diese speziellen, ausleihbaren Elektroroller an mehreren Stellen im Stadtgebiet. Es ist der Start einer Testphase, für die sich Ende April der Technische Ausschuss ausgesprochen hatte.

Vor dem Winter erste Erfahrungen sammeln

Bei dem E-Scooter-Verleih, der über eine App funktioniert, kooperiert die Wangener Verwaltung mit der Firma Zeus. Der Anbieter hat Anfang der Woche an mehreren Standorten der Kernstadt, aber auch in Neuravensburg, diverse Elektroroller positioniert, die wegen ihrer zwei Vorderräder standsicherer sein sollen und nur in vorab definierten Gebieten abgestellt werden können.

„Es gibt Park- und Fahrverbotszonen“, so der städtische Mobilitätsbeauftragte Frank Anders auf Nachfrage von Schwäbische.de. Ziel der nun startenden Testphase sei es, vor dem Winter erste Erfahrungen zu sammeln und dann ab dem kommenden Jahr noch vor, während, aber auch nach der Landesgartenschau ein zusätzliches, innovatives Mobilitätsangebot zu schaffen.

Über Details dieses Angebots wolle die Stadt bald in einer Mitteilung informieren. Ursprünglich hieß es im Frühjahr, nach dem positiven Stimmungsbild im Technischen Ausschuss, dass die Verwaltung einen Beschlussvorschlag für den Gemeinderat ausarbeiten will. Mit dem Aufstellen der E-Scooter hat die Testphase in Wangen aber nun schon begonnen.