Am Ende ist es bei allen Brücken Milimeterarbeit, bis sie sitzen. So war es auch am Donnerstagmorgen, als die rund 42 Tonnen schwere Stahlbrücke für Fußgänger und Radfahrer bei er großen Bahnbrücke eingehoben wurde.

Wie die Landesgartenschau–Verantwortlichen mitteilen, hat die neue Fuß– und Radwegbrücke eine Gesamtlänge von knapp 24 Metern und eine Breite zwischen den Geländern von vier Metern. Die Lücken zwischen Geländer und Brückenoberfläche werden mit Edelstahlseilnetzen bespannt — ähnlich wie bei der Brücke am Klösterle. Die Brücke ist Teil des Förderprojekts zum Ausbau Radnetz Baden–Württemberg und wird vom Land gefördert.