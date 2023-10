Nick Woodland spielt im Schwarzen Hasen

Einen Meister des Rhythm and Blues kann man am Freitag, 27. Oktober, im Jazz Point Wangen erleben. Dann ist Nick Woodland im Clublokal Schwarzer Hasen in Beutelsau zu Gast. Konzertbeginn ist um 20.30 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr. Als vielseitiger Musiker stand der Engländer Nick Woodland (Foto: Veranstalter) zusammen mit Popgrößen wie Boney M., Donna Summer, der Punkrock-Band The Clash oder der Jazz-Ikone Herbie Mann im Studio und schrieb Musikgeschichte. In Deutschland kennt man ihn auch als Bandmitglied von Marius Müller-Westernhagen. Die musikalische Bandbreite kann sich sehen lassen: dreckiger Blues, temperamentvoller Country, virtuoser Folk, gewürzt mit Reggae- und Surf-Rock-Anleihen. Karten gibt es vorab in der Tabakstube Wangen, Telefon 07522/3789 und online über eventfrog.de.