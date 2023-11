Vier Jahre ist es her, dass der Geflügel- und Kaninchenzüchterverein Z 461 Wangen letztmals seine Kleintierschau in Wangen, damals noch in der Städtischen Sporthalle, abgehalten hat. Dann erfolgte der Abriss der Halle und legte Covid-19 die Vereinsaktivitäten und damit die in der Bevölkerung beliebten Schauen auf Eis. Am vergangenen Wochenende gab es nun einen Neustart ‐ in der Turn- und Festhalle Niederwangen und mit rund 1500 Besuchern.

Verein „speckt“ in der kleineren Halle ab

„Wir sind Niederwangen wirklich dankbar und hier sehr gut aufgenommen worden“, freute sich Vereinsvorsitzender Adelbert Sohler. Für die gegenüber der Städtischen Sporthalle halb so große Halle hat der Vereins kräftig „abgespeckt“: Es wurden mit rund 250 Tieren deutlich weniger Kaninchen und Geflügel ausgestellt, auf Teiche und große Taubenvoliere wurde verzichtet. Bei den Käfigen, die früher Übergröße hatten, fuhr der Veranstalter auf Standardgrößen zurück. Beibehalten wurde die übliche Hallenaufteilung in Ausstellung und gastronomischen Bereich, in dem es sich auch fachsimpeln ließ.

„Ohne Aktivitäten kommt ein Verein nicht vorwärts. Es braucht Highlights“, erzählt Sohler über die vergangenen vier Jahre. Zwar wurde intern eine Prämierung der Zuchterfolge vorgenommen, es fehlten aber ‐ nicht zuletzt aufgrund der Geflügelpest im Norden und entsprechenden Auflagen ‐ Ausstellungen, vor allem auf übergeordneter Ebene. „Als Züchter will man um seinen Zuchtstand wissen, den Vergleich mit anderen“, weiß Zuchtwart Armin Stärk.

Mehr Hühnerhalter

Auf die Mitgliederzahl hatten die vier vergangenen Jahre keine negativen Auswirkungen. „Wir hatten sogar Zuwächse“, erzählt Adelbert Sohler. Aktuell sind 116 Erwachsene und zehn Jugendliche Mitglieder des Vereins. Vor allem die Zahl der Hühnerhalter hat sich laut Sohler erhöht: „Viele haben Freude an den Tieren, aber auch an eigenen Eiern. Daher kommen die Hühnerhalter in den Verein, auch, weil sie sich über Impfpflicht oder anderes informieren wollen.“ Die Zahl der Züchter habe hingegen abgenommen.

Beliebter Streichelzoo und Bastel- und Malecke

Sich informieren und schauen wollten in Niederwangen auch rund 1500 Besucher. „Zu über der Hälfte sind es bei uns Familien mit Kindern, nur etwa ein Drittel ist Fachpublikum“, sagt Armin Stark. Viele Kinder besuchen auch den von Vereinsmitgliedern betreuten Streichelzoo. „Nicht zuletzt deshalb, weil sie zu Hause keinen Umgang mehr mit Tieren haben“, glaubt Adelbert Sohler. Beliebt sind auch die Bastel- und Malecke. Schon am Freitag bewertete das Preisgericht die Tiere. Die Halle selbst wurde am Sonntagabend wieder übergeben. „Schließlich ist ja am Montag wieder Schule und die Halle wird gebraucht.“

Im kommenden Jahr werde sich der Verein auch bei der Landesgartenschau engagieren. Im Bereich nahe des Parkplatzes in Richtung Lottenmühle wird ein 50 auf 50 Meter großes Gelände samt Kleintierstall errichtet, den sich dann Gänse, Hühner, Kaninchen und Zwerghühner teilen und vom Verein betreut werden. „Eine Herausforderung“, glaubt Sohler ‐ aber auch eine schöne.

„Ich komme gerne hier her, zum Schauen“, sagt Besucherin Petra Felder aus Siggen, die selbst kleine Zwerghasen und Meerschweinchen hält ‐ und Tiere laut eigener Aussage „einfach gerne hat“. Gemeinsam mit ihrem Ehemann gehört sie zu den regelmäßigen Besuchern der Schau. Verbunden mit dem Verein ist auch Reinhold Schneller aus Wangen: „Schon mein Großvater war hier mal Vorsitzender, mein Vater Vorsitzender des zweiten, inzwischen aufgelösten Wangener Vereins.“ Schneller züchtete in früheren Jahren selbst, war damals selbst Mitglied und verbindet mit seinem Besuch bei der Kleintierschau auch „ein bisschen Sehnsucht stillen“.

Das sind die Vereinsmeister

Im Rahmen der Kleintierschau wurden auch die Vereinsmeister ausgezeichnet. Bewertet werden von den Preisrichtern Größe, Gewicht, Form, Fell oder Feder, Körperhaltung, Pflege und rassespezifische Merkmale.

Vereinsmeister Kaninchen

Groß- und Mittelrasen: Winfried Pfau

Klein- und Zwergrassen: Lorenz Broger

Jugend: Mia Pfau

Vereinsmeister Geflügel

Ziergeflügel: Florian Sohler

Stammschau: Gerald Fäth

Groß- und Wassergeflügel: Florian Sohler

Hühner: Tony und Martina Kehrmüller

Zwerghühner: Zuchtgemeinschaft Sohler

Tauben: Fridolin Schele

Jugend: Philipp Sohler.