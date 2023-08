Neuravensburg feiert im Burggarten

Neuravensburg feiert im Schatten seines Wahrzeichens. Von Partynacht über Blasmusik vom Feinsten bis zur Bergmesse mit Frühschoppen ist auf dem Schlossberg im Ortszentrum drei Tage lang für Aufsehen gesorgt, heißt es in der Ankündigung.

In den 1960er–Jahren gegründet, hat sich das Burgfest schnell zu einer Freilichtveranstaltung überregionaler Bekanntheit aufgeschwungen, auf dem die Neuravensburger stolz ihre Gäste begrüßen. Am Freitag, 11. August, eröffnet die Bigband Roggenzell um 20 Uhr die Partynacht. Die rund 20–köpfige Band bereitet mit ihrer Gute–Laune–Musik mit mächtigem Klang dem folgenden Headliner die Bühne „9bar“. Namensgebend ist bei dieser Band der Druck, mit dem das brassexplosive Gemisch ohne Überdruckventil mit elf Köpfen aus dem Allgäu.

Am Samstag, 12. August, übernehmen um 14 Uhr die Kleinsten die Kontrolle über den Burggarten. Beim Kinderprogramm mit Kasperletheater, Schminken, Basteln sowie Spiel und Spaß an verschiedenen Stationen glänzen Kinderaugen. Dazu stehen die Jungmusiker der Jugendkapelle Primisweiler–Schwarzenbach–Roggenzell auf der Bühne. Ab 18.30 Uhr läuten die Gitarrenvirtuosen von „On the Run“ dann die nächste rauschende Nacht ein, heißt es in der Ankündigung weiter. Danach folgt ab 20.30 Uhr „Grenzenlos Böhmische“. Ihre Qualifikation für das diesjährige Finale des Grand–Prix–der–Blasmusik belegt ihren Erfolg eindrucksvoll. Die „La Paloma Boys“ kommen ab 22.45 Uhr mit dem Schwung ihres Erfolgs beim diesjährigen Woodstock der Blasmusik nach Neuravensburg.

Der Sonntag, 13. August, beginnt mit Bergmesse und Frühschoppen. Die Messe findet, von Alphornbläsern umrahmt, direkt unterhalb des Bergfrieds statt. Der Musikverein Schwarzenbach versorgt die Gäste danach musikalischem zum Frühschoppen. Den nahtlosen Übergang in den Burgnachmittag stellt dann der Musikverein Primisweiler her, gefolgt von der Blasmusikbesetzung „Lond id Luck“, bestehend aus zehn Musikanten aus Roggenzell und Umgebung. Zum Festausklang übernehmen dann die A–96–Musikanten mit ihrer Blasmusik von der Überholspur.