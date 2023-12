Neunjähriges Mädchen läuft in Auto

Mit leichten Verletzungen ist ein neun Jahre altes Mädchen ins Krankenhaus gebracht worden, nachdem es am Mittwoch gegen 7 Uhr in der Lindauer Straße mit einem Auto zusammengestoßen ist. Das teilt die Polizei mit. Das Mädchen wollte die Straße überqueren, weshalb eine Verkehrsteilnehmerin auf der Linksabbiegespur anhielt. Die Ampel war zu diesem Zeitpunkt nicht in Betrieb. Die Neunjährige rannte los und übersah dabei den Porsche eines 57-Jährigen, der ordnungsgemäß in Richtung Innenstadt unterwegs war. Sie kollidierte mit der Seite des Porsche und stürzte zu Boden. Ein Rettungswagen brachte das Kind in eine Klinik. Sachschaden entstand ersten Erkenntnissen zufolge nicht.