Richtfest im Wangener St.-Vinzenz-Areal: Nach zwei Jahren Bauzeit gab es jetzt auf der Berger-Höhe Grund zu feiern. Laut Erich Steib, Projektleiter des Bad Saulgauer Bauunternehmens Reisch GmbH und Co KG, das gemeinsam mit der Vinzenz von Paul gGmbH dort sechs Gebäude errichtet, geht das Großprojekt in die Endphase. Im April/ Mai 2024 sollen die 122 Wohneinheiten von rund 250 Bewohnern bezogen werden. Eine der Besonderheiten: 15.000 Tonnen Betonbruch sind dort verbaut.

Haben allen Grund beim Richtfest auf das Bisherige und Künftige anzustoßen (von links): Wangens Oberbürgermeister Michael Lang, Reisch-Projektleiter Erich Steib und Vinzenz von Paul Geschäftsführer Roy Hummel. (Foto: Susi Weber )

Alter Beton wird wieder verbaut

Nachbarn, künftige und mögliche Mieter, politische Vertreter und ‐ natürlich ‐ die am Bau beteiligten Firmen waren geladen ‐ 250 Menschen an der Zahl. So viele, wie bis in einem halben Jahr im Vinzenz-Areal einziehen und wohnen werden. Städtebauliche und soziale Qualität zu erhalten, versprach Steib in seiner Ansprache nicht nur für die Vergangenheit, sondern auch für die Zukunft.

Und: Es wurden und werden rund um das Vinzenz-Areal neue Bauverfahren, schnellere Abläufe durch Vorfertigungen andernorts und eine Kreislaufwirtschaft angewandt, die auch in der Zukunft nicht zu Sondermüll führen wird: „Wir haben den gesamten Betonbruch, der beim Abbruch entstand, 15.000 Tonnen, wieder verbaut.“ Zu finden ist er unter anderem auch im Estrich oder der Schüttung. Weggefallen sind ‐ aufgrund der kurzen Wege zwischen Vinzenz-Areal und Lagerstätte am Bahnhof ‐ auch eine Vielzahl an Emissionen durch Transporte. Holz ist einer der wesentlichen Baustoffe ‐ und das Vinzenz-Areal laut Steib nicht nur künftige Wohnstätte, sondern auch Forschungsprojekt.

Ziel: Generationen zusammenführen

Der Projektleiter stellte auch vor, was bereits vorhanden ist und was kommen wird: „Philippe Schuler ist als Arealmanager schon hier tätig, ein Eisautomat und zwei Regiomaten zur Nahversorgung werden mit den Bewohnern aufgestellt und einziehen.“ Zudem wird es ein Gästezimmer für Besucher, einen Veranstaltungsraum und einen Mehrgenerationen-Spielplatz geben.

„Das Vinzenz Areal ist mehr als ein bauliches Großprojekt“, sagte dann auch Vinzenz-von-Paul-Geschäftsführer Roy Hummel: „Es ist der Beweis, dass im Miteinander besonderes geschaffen werden kann.“ Dies gelte nicht nur für Fläche, Sinn und Raumgestaltung, sondern auch für die Zusammenführung der Generationen, die konzeptionell gewollt und gewünscht ist.

70 Prozent der Wohnungen sind vermietet

Oberbürgermeister Michael Lang blickte in die Anfänge des Vinzenz-Areals in den 1960er- und 1970er-Jahren zurück und nannte Parallelen zu heute: „Neu ist, dass Sie dem Gebiet eine Altersdurchmischung geben, auf die ich mich ungemein freue.“ Lang lobte auch die von den Bauherren angewandte Flexibilität und Kompromissbereitschaft im Umgang mit der Nachbarschaft.

Doch wie sieht es mit dem Vermietungsstand aus?

Um die 70 Prozent der Wohnungen sind bereits vermietet oder reserviert. Insgesamt läuft es echt gut, sagte Erich Steib auf Nachfrage von Schwäbische.de.

Die Firma Reisch habe noch keine Mietverträge unterschrieben und ausgegeben, die Vinzenz von Paul gGmbH hingegen sehr wohl. Im seniorengerechten Wohnen mit Service der Vinzenz von Paul gGmbh in den Gebäuden vier bis sechs gibt es im Übrigen laut Philippe Schuler einen einheitlichen Quadratmeterpreis in Höhe von 14 Euro.

Nähere Informationen können über die von Reisch und Vinzenz von Paul gGmbh gemeinsam initiierte und betriebene Website unter vinzenz-areal.de eingeholt werden.