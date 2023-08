Der neue Hochwasserschutz in Hiltensweiler funktioniert. Diese Quintessenz lässt sich aus den anhaltenden Regenfällen seit Sonntag ziehen. In der Nacht zu Dienstag erreichte der für de Obere Argen und damit Hiltensweiler maßgebliche Pegel bei Epplings zwischenzeitlich einen Höchststand von rund 1,65 Meter. Das ist zwar deutlich unter kritischen Marken, für das in der Vergangenheit oft besonders betroffene Hiltensweiler und das dortige Holzwerk waren die Wassermassen dennoch buchstäblich eine „Regentaufe“.

Erstes Fazit: „Alles im Plan“

Das Wasser lief wie vorgesehen in einen Ausströmungskanal und über eine Mulde in die in den vergangenen Jahren angelegte Aue oberhalb der kleinen Ortschaft südlich der Kernstadt und Niederwangens. Von dort fließt es später wieder zurück in den Fluss. Hiltensweiler selbst wird durch einen neu gebauten Damm geschützt. „Alles im Plan“, war am Dienstag das erste Fazit von Holzwerk–Chef Maximilian Bernhard.