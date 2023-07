Neuer Gutachterausschuss nimmt Arbeit auf

Die Mitglieder im Gutachterausschuss vertreten 16 Gemeinden und damit rund 128 000 Einwohner des östlichen Landkreises Ravensburg. Die Gutachter gehören vielen Fachrichtungen an: Handwerker unterschiedlicher Gewerke, Architekten, Immobilienfachleute. Sie alle eint, dass sie etwas vom Bauen und den aktuellen Immobilien– und Baupreisen verstehen.

Sie übernehmen eine Aufgabe, die durch das Baugesetzbuch vorgeschrieben ist. Inhalt ihrer Arbeit ist im Wesentlichen die Führung der Kaufpreissammlung sowie die Erstellung von Verkehrswertgutachten.

Bei diesen Verkehrswertgutachten geht es unter anderem um Fragen wie, welchen Wert ein Grundstück oder Gebäude zu einem bestimmten Stichtag hat. Üblich ist es, dass mehrere Objekte an einem Termin begutachtet werden. Drei Personen aus dem Kreis der Ehrenamtlichen müssen dabei sein, darunter der Vorsitzende oder einer seiner Stellvertreter. Da jede Gemeinde entsprechend ihrer Größe ehrenamtliche Gutachter stellt, ist auch gewährleistet, dass jeweils die lokalen Experten eingebunden sind. Mindestens genauso wichtig ist das Fachwissen, dass die ehrenamtlichen Gutachter mitbringen und in die Bewertung einfließt.

So ist zum Beispiel möglichst ein Landwirt beteiligt, wenn es um die Einschätzung eines landwirtschaftlichen Anwesens geht, erläutert Anita Frommknecht, die für die Verwaltung der Geschäftsstelle mit Sitz im Wangener GEG–Gebäude verantwortlich ist. Die Vorarbeit für diese Beurteilungen leistet die Geschäftsstelle. „Etwa 70 Prozent unserer Arbeitszeit in der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses bringen wir für die Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung auf“, sagt Anita Frommknecht. Damit die Erstellung dieser Sammlung überhaupt möglich ist, schicken die die Notare automatisch sämtliche Verträge zum Kauf, Verkauf, zu Schenkungen und Übertragungen von Grundstücken und Gebäuden an den Gutachterausschuss. Weil oftmals wichtige Details für die Erfassung und Auswertung eines Objekts fehlen, meldet sich die Geschäftsstelle bei den Vertragspartnern. „Nachfragen sind unbedingt notwendig, um ein genaues Bild zu bekommen“, sagt Anita Frommknecht. Gesammelt werden unter anderem Informationen zum Alter und Zustand, aber auch zu Renovierungen eines Gebäudes. Eigentümer sind gesetzlich verpflichtet, Auskunft zu geben. Die Kaufpreissammlung bildet die Grundlage für die Ableitung der Bodenrichtwerte. Dies wiederum war auch Grundlagenarbeit für die Ermittlung der neuen Grundsteuerwerte.

Der Gutachterausschuss vertritt die Städte und Gemeinden Achberg, Aichstetten, Aitrach, Amtzell, Argenbühl, Bad Wurzach, Bodnegg, Grünkraut, Isny, Kißlegg, Leutkirch, Schlier, Vogt, Waldburg, Wangen und Wolfegg. Die übrigen Gemeinden im Landkreis Ravensburg werden von Ravensburg aus betreut.